«يونيسف» تدعو إلى حماية الأطفال المتضررين من الصراع في غزة

شاركت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر، في اجتماع رفيع المستوى متعدد الأطراف، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى شمال سيناء، ومثّلت روسي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن منظمات دولية وأهلية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، ومنظمات المجتمع المدني الدولية. وأكد الاجتماع على القلق الدولي المتزايد إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة الصراع في غزة.



وخلال الاجتماع، شددت ويندر روسي على الحاجة الملحّة لتنسيق الاستجابة من أجل حماية الفئات الأكثر احتياجًا – وهم الأطفال، وبالاشتراك مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء، دعت إلى تجديد وقف إطلاق النار واستدامته، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع.



وتُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لـ ويندر روسي إلى شمال سيناء، وتحمل أهمية خاصة لتجديد التزام يونيسف في مصر بدعم وحماية جميع الأطفال المتضررين من الأزمة، سواء أولئك الذين تم إجلاؤهم طبيًا من غزة، أو الأطفال في المجتمعات المصرية المضيفة. وتواصل يونيسف العمل لضمان حصول كل طفل، مهما كانت ظروفه، على الأمان والرعاية وفرص النمو والحياة الكريمة.



ومنذ اندلاع الصراع، عملت يونيسف على دعم الحكومة المصرية من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات وبالتعاون الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية، ونشر العيادات المتنقلة، وتدريب العاملين في مجال الصحة، إلى جانب إنشاء مساحات صديقة للطفل لدعم الصحة النفسية، وتوفير الأنشطة الآمنة، وفرص التعلم للأطفال النازحين.