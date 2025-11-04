خبير سياسي: التصعيد في الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين سينتهي باتفاق بين الطرفين

علق الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على إعلان الرئاسة البنمية عن قرار السماح بانتشار قوات أمريكية بالقرب من قناة بنما، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة في المنطقة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس رغبة الولايات المتحدة في تقليص النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

الممرات التجارية الحيوية

وأضاف «عبد الله»، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصين كانت قد استثمرت بشكل كبير في بنما، ولديها امتيازات في إدارة بعض الممرات التجارية الحيوية في القناة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تشعر بتهديد في نفوذها الاقتصادي.

وتابع، أنّ الإعلان الأمريكي عن إمكانية استعادة السيطرة على قناة بنما كان بمثابة رد على هذه التحركات الصينية، التي يعتبرها البعض تهديدًا للمصالح الأمريكية في أمريكا اللاتينية بشكل عام، ولهذا، فإن القرار الأمريكي يأتي ضمن استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الصيني، خصوصًا في مناطق قريبة من الولايات المتحدة.

زيادة الصادرات بين البلدين

وتوقع «عبدالله»، أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد ينتهي بتوصل الطرفين إلى اتفاق اقتصادي يتضمن زيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الصينية، خصوصًا في السلع الزراعية، في المقابل، قد يتم التوصل إلى اتفاق حول حجم الاستثمارات الصينية في مناطق معينة، مثل أمريكا الجنوبية، بما يضمن عدم تأثر النفوذ الأمريكي بشكل كبير، وهو ما يعكس التوترات الاقتصادية المستمرة بين القوتين.