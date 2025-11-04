خبير سياسي: التصعيد في الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين سينتهي باتفاق بين الطرفين

خبير سياسي: التصعيد في الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين سينتهي باتفاق بين الطرفين

خبير سياسي: التصعيد في الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين سينتهي باتفاق بين الطرفين

علق الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على إعلان الرئاسة البنمية عن قرار السماح بانتشار قوات أمريكية بالقرب من قناة بنما، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة في المنطقة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس رغبة الولايات المتحدة في تقليص النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

الممرات التجارية الحيوية

وأضاف «عبد الله»، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصين كانت قد استثمرت بشكل كبير في بنما، ولديها امتيازات في إدارة بعض الممرات التجارية الحيوية في القناة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تشعر بتهديد في نفوذها الاقتصادي.

وتابع، أنّ الإعلان الأمريكي عن إمكانية استعادة السيطرة على قناة بنما كان بمثابة رد على هذه التحركات الصينية، التي يعتبرها البعض تهديدًا للمصالح الأمريكية في أمريكا اللاتينية بشكل عام، ولهذا، فإن القرار الأمريكي يأتي ضمن استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الصيني، خصوصًا في مناطق قريبة من الولايات المتحدة.

زيادة الصادرات بين البلدين

وتوقع «عبدالله»، أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد ينتهي بتوصل الطرفين إلى اتفاق اقتصادي يتضمن زيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الصينية، خصوصًا في السلع الزراعية، في المقابل، قد يتم التوصل إلى اتفاق حول حجم الاستثمارات الصينية في مناطق معينة، مثل أمريكا الجنوبية، بما يضمن عدم تأثر النفوذ الأمريكي بشكل كبير، وهو ما يعكس التوترات الاقتصادية المستمرة بين القوتين.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا