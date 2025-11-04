7 أيام يسن صيامها المتبقي من شوال.. تبدأ غدا

يُستحب للمسلم صيام عدة أيام على مدار العام، منها الاثنين والخميس من كل أسبوع، والأيام البيض القمرية من كل شهر هجري، و6 أيام من شوال، ويوم عرفة، وتاسوعاء وعاشوراء من شهر محرم، ويستعرض التقرير التالي 7 أيام يسن صيامها خلال ما تبقى من شهر شوال الحالي والتي تبدأ غدا السبت، إذ يحرص الكثير من المسلمين على صيام تلك الأيام لما فيها من أجر وثواب.

الأيام البيض في شوال



وتوافق الأيام البيض من شوال هذا العام الهجري 1446 في مصر الأيام الميلادية التالية:

السبت، 12 أبريل 2025، 13 شوال 1446.

الأحد، 13 أبريل 2025، 14 شوال 1446 .

الاثنين 14 أبريل 2025، 15 شوال 1446.



قالت دار الإفتاء المصرية إن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.

صيام الاثنين والخميس

وبعد الانتهاء من صيام الأيام البيض من شهر شوال، يتبقى صيام الاثنين والخميس على مدار أسبوعين فيما تبقى من شهر شوال وعددها 4 أيام، وتواريخها كالتالي:

الخميس 17 أبريل 2025، 18 شوال 1446.

الإثنين 21 أبريل 2025، 22 شوال 1446.

الخميس 24 أبريل 2025، 25 شوال 1446

الإثنين 28 أبريل 2025، 29 شوال 1446.

وأيام الاثنين والخميس من كل شهر يسن صيامها لما ورد في حديث رواه أسامة بن زيد قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصومُ يومَ الاثنينِ والخميسِ فسألتُهُ فقالَ: إنَّ الأعمالَ تُعرَضُ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فأحبُّ أن يُرفَعَ عملي وأَنا صائمٌ، وإسناده صحيح كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.



وفي حديث آخر في صحيح أبي داود عَن مولى أسامةَ بنِ زيدٍ، أنَّهُ انطلقَ معَ أسامة إلى وادي القرى في طلبِ مالٍ لَهُ، فَكانَ يصومُ يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ، فقالَ لَهُ مولاهُ: لِمَ تصومُ يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ، وأنتَ شَيخٌ كبيرٌ؟، فقالَ: إنَّ نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يصومُ يوم الاثنينِ ويومَ الخميسِ، وسُئِلَ عن ذلِكَ، فقالَ: إنَّ أعمالَ العبادِ تُعرَضُ يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ.