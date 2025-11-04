محافظ البحر الأحمر: تشكيل لجان ميدانية للمرور على محطات الوقود ومواقف السرفيس

محافظ البحر الأحمر: تشكيل لجان ميدانية للمرور على محطات الوقود ومواقف السرفيس

محافظ البحر الأحمر: تشكيل لجان ميدانية للمرور على محطات الوقود ومواقف السرفيس

قالت الإعلامية ناردين حبيب، إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجه بتشكيل لجان ميدانية للمرور على جميع محطات الوقود ومواقف السرفيس في مدن المحافظة، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وتوافر المواد البترولية.

وأضافت «ناردين» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظ شدد على أهمية توافر المواد البترولية بشكل مستمر، مشيرًا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لغرفة عمليات المحافظة أو الشبكة الوطنية للطوارئ، لتحقيق الانضباط الكامل في الأسعار والخدمات.

من جانبه، لفت المهندس شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات في المديرية والمدن التابعة لها لمتابعة محطات تموين السيارات في المحافظة، والتأكد من توافر المنتجات البترولية وعدم وجود أي نقص في المحطات.

وأوضح أحمد محمد مدير إدارة المواد البترولية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، أنه جرى المرور على جميع المحطات في مدينة الغردقة لمتابعة الأرصدة المتاحة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشاكل أو أزمات تتعلق بنقص المواد البترولية في المحافظة.

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