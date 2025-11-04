محافظ بورسعيد: لن نتهاون مع أي سائق يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة

محافظ بورسعيد: لن نتهاون مع أي سائق يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة

محافظ بورسعيد: لن نتهاون مع أي سائق يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة

أفادت الإعلامية ندى رضا بأن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أكد أن الدولة لن تتساهل مع أي سائق يتجاوز التعريفة الجديدة للمواصلات، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل جميع الأجهزة التنفيذية على المواقف ومتابعة التزام السائقين بالتسعيرة المحددة.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظ أكد حرصه على أن تكون التعريفة عادلة ومتناسبة مع التحرك الأخير في أسعار الوقود، مع ضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية غير مبررة.

وأشارت إلى أن المحافظة قامت بتعميم التعريفة الجديدة على جميع المواقف بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية لضمان تطبيقها بشكل فوري.

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