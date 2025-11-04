محافظ جنوب سيناء: حملات على مواقف السرفيس لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ جنوب سيناء: حملات على مواقف السرفيس لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ جنوب سيناء: حملات على مواقف السرفيس لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أصدر توجيهاته لرؤساء المدن بضرورة متابعة مواقف السرفيس بشكل مستمر، بعد اعتماد التعريفة الجديدة للأجرة.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظ شدد على أهمية المتابعة الدائمة على مدار اليوم من خلال غرف العمليات في جميع المدن ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، للتأكد من استقرار الوضع العام ورصد أي شكاوى من المواطنين، إضافة إلى متابعة توافر كميات الوقود في محطات التزود بالوقود المنتشرة في مختلف مدن المحافظة.

ولفتت إلى أن المحافظ يولي اهتمامًا خاصًا لضمان تطبيق التعريفة الجديدة بصورة عادلة ومنتظمة، مع التأكد من استقرار الوضع في المحطات واحتياجات المواطنين.

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