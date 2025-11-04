فتح حساب بالمجان في البنوك.. تعرف على الأوراق المطلوبة

فتح حساب بنكي مجانا في مصر أصبح متاح الآن خلال فترات مبادرات الشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي المصري عدة مرات في السنة، مثل أسبوع الشمول المالي وهو ما يتوفر في الفترة الحالية على مدار شهر أبريل، حيث تتيح البنوك فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

ونعرض فيما يلي أبرز الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي في البنوك المختلفة بشكل أساسي، وفق المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك وهي كما يلي:

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي

تختلف المتطلبات البسيطة من بنك لآخر، لكن الأوراق الأساسية تكون كالتالي:

1. بطاقة الرقم القومي سارية

يجب أن تكون البطاقة سارية، وصورة منها مع الأصل للاطلاع.

2. إثبات محل الإقامة (إن طلب)

بعض البنوك قد تطلب إثبات العنوان مثل:

إيصال مرافق (كهرباء – غاز – مياه) حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أو مستند رسمي يوضح محل الإقامة.

3. رقم الهاتف المحمول المسجل باسم العميل

وذلك من أجل تفعيل الخدمات الإلكترونية والرسائل البنكية.

فتح حساب للأشخاص غير المصريين

جواز سفر ساري.

إقامة سارية داخل مصر.

مصدر دخل (بعض البنوك تطلب ذلك وفقًا لسياسات مكافحة غسل الأموال).

أنواع الحسابات التي يمكن فتحها مجانًا

حساب توفير.



حساب جاري للأفراد.



حسابات للشباب (18 – 21 سنة) ببطاقة الرقم القومي فقط.



حسابات للقُصّر تحت إشراف ولي الأمر.

نصائح عند فتح حساب بنكي

- تابع الصفحات الرسمية للبنوك أو فروعها لمعرفة مواعيد مبادرات فتح الحسابات المجانية.

- اسأل عن العروض المتاحة: بعض البنوك تقدم بطاقات خصم مباشر (Debit) أو اشتراك مجاني في الخدمات البنكية الرقمية.

- إذا كنت طالب، بعض البنوك توفر حسابات طلابية بامتيازات خاصة.