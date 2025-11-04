محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بمواقف السرفيس ومحطات الوقود

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة، وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، عقب تحريك أسعار المواد البترولية، صباح اليوم، بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

التنسيق مع مديري إدارات التموين



وأكد محافظ الجيزة أن قرار تعديل تعريفة الركوب، جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، كما كلف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديري إدارات التموين الفرعية، بالمرور على محطات الوقود، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة وسير العمل بشكل طبيعي.



وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة المرور ومديري إدارات المواقف، بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف العمومية والداخلية كافة، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز، والالتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته المحافظة.

تركيب لافتات إرشادية



وشدد على متابعة العمل داخل مواقف السرفيس على مدار الساعة، والتأكد من تركيب لافتات إرشادية كبيرة بكل موقف، موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم، موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب، مؤكدًا أنه سيجري اتخاذ إجراءات رداعة ضد أي سائق يزيد التعريفة المقررة ويستغل المواطنين.