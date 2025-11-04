وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خطر أحمر ولن نسمح بحدوثه

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه لابد أن يحدث وقف لإطلاق النار فى أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسوف نعمل ما فى وسعنا بالتعاون مع قطر ومع الولايات المتحدة الأمريكية وسنحاول الوصول إلى إتفاقية معينة وأن يكون وقف إطلاق النار قابلا للاستدامة.

وأضاف خلال مشاركته فى فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «الهدف الأساسي هنا أن يبقى الشعب الفلسطيني فى منازله وفى ديارهم، وليس من الناحية الأخلاقية ولا القانونية أن يبعد هؤلاء المواطنون إلى أماكن أخرى».

وتابع: «ونحن مصر والأردن هذه خطوط حمراء لنا ولن نسمح بذلك».