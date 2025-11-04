وزير الخارجية يثمن تنامي وتيرة العلاقات في المجالات المختلفة بين مصر والكويت

اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة 11 أبريل، مع عبدالله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين

تناول عبدالعاطي مجمل أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وثمَّن تنامي وتيرة تطور العلاقات في المجالات المختلفة، مشيدًا بالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، معربًا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار في تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقد تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل الترويج وحشد الدعم الدولي للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة، إلى جانب التنسيق بين الجانبين للإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تطرق الوزيران كذلك إلى مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.