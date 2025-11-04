إقالة سكرتير عام سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب محافظ سوهاج

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة ضرورة إلتزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفى والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.