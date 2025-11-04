«نافش ريشه».. «زياد» يقع في حب دجاج الزينة: السعر يصل لـ70 ألف جنيه

أنواع عديدة من دجاج الزينة، بعضها ينتمي لسلالات نادرة، يحرص هواة تربية الطيور على اقتنائها في مزارعهم الشخصية، ومنهم زياد مختار عاصي، صاحب الـ18 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، الذي بدأ تلك الهواية في عمر 8 سنوات.

«زياد»: أول سلالة جبتها كانت من فلسطين

في عام 2015، بدأ «زياد» يبحث عن دجاج الزينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف على أنواعه ومنشئه وكيفية تربيته: «عرفت منشأه في العراق وفلسطين والمغرب والجزائر وتركيا وبولندا وهولندا، واخترت النوع ده من الدجاج بالذات بسبب مظهره وألوانه الخلابة، وأول سلالة جبتها كانت من فلسطين عن طريق بدو سيناء، وتسلمتها في الإسماعيلية، ورغم صغر سني، فإنني تفوقت في تربيته وبقى عندي خبرة».

يسعى «زياد» إلى تقسيم وقته بين دراسته في الصف الثاني الثانوي العام، وهواية تربية دجاج الزينة: «الدجاج بياكل وبيشرب مرتين في اليوم، ويوم الجمعة بيكون يوم نظافة، ومش بيحتاج اهتمام زي الدجاج العادي، وأكله عبارة عن حبوب وبقوليات، وتكلفة تربية الكتكوت من عُمر يوم لسن الإنتاج من أعلاف وأدوية وتحصينات تصل لحوالى 1500 جنيه، والنوع اللي بربيه اسمه بادو أو الدجاج الهولندي، وأصل المنشأ بولندا وهولندا، ومش بربي أي نوع تاني للتركيز في تحسين النوع».

الفرق بين الدجاج العادي ودجاج الزينة

فرق كبير بين الدجاج العادي ودجاج الزينة، بحسب «زياد»: «الدجاج العادي يعتبر مصدراً للطعام والإنتاج الداجني، لكن دجاج الزينة بيساهم في جزء كبير من اقتصاد دول زى تركيا، وكمان بيصلح للأكل، فكان أكل الملوك قديماً، لكن في الوقت الحالي سعره غالي».

الاتحاد المصري لدجاج الزينة ينظم معرضاً سنوياً، ويستقبل الطيور عن طريق لجنة بيطرية، للمنافسة على الجمال والمظهر، وفقاً لـ«زياد»: «يقام المعرض في صالات مغطاة، وبيكون في القاهرة وطنطا والمحلة الكبرى، وآخر معرض كان في المحلة، شاركت فيه وحصلت على 3 مراكز وسط أكبر تجار ومربي دجاج الزينة، ويمكن أنا أصغر واحد فيهم سناً، وأتمنى إنشاء مقر دائم للاتحاد المصري لدجاج الزينة علشان الفكرة تتعمم، لأن دجاج الزينة في الخارج من المصادر الأساسية لجلب العملة الصعبة، فسعر الدجاجة يصل لـ70 ألف جنيه».