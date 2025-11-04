ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، بعد تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل غسل 70 مليون جنيه في أسيوط

أظهرت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي الزراعية، والسيارات، وقد قُدرت الممتلكات المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية.

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