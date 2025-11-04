لا تستسلم بسهولة.. نصائح تساعدك على التخلص من مشاعر اليأس والإحباط

قد تنتاب الشخص في بعض الأحيان، فريسة لمشاعر اليأس والإحباط، نتيجة التعرض للخذلان أو مواقف مخزية أو الخسارة، لذا هناك بعض النصائح والسلوكيات يجب التسلح بها، في مواجهة تلك المشاعر المدمرة، منها محاولة التخلي عن الأفكار السلبية، والتفكير بشكل إيجابي يساعدك على تخطي تلك العقبة وإنجاز المهام، وفقًا لـ«medium».

وضع نتائج إيجابية

في كثير من الأحيان نضع تصورات كارثية للنتائج المتوقعة، ما يزيد المشاعر السلبية، لذا تتطلب الخطوة الأولى في طريق التعافي من حالة اليأس والإحباط، محاولة استبدال الأفكار الإيجابية محل السلبية، لتساعدك على الإنجاز والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، ما يساعدك على المضي قدمًا نحو أهدافك دون عقبات، فتخيل نفسك تتعامل مع أي تحديات بكل سلاسة، فقط غذي عقلك باستمرار بهذه الرؤى الإيجابية العاطفية للنجاح، وسوف يتبع ذلك المزيد من التفاؤل.

استخدام كلمات تحفيزية

كن أكثر وعيًا في اختيار الكلمات والمرادفات التي توجهها لنفسك، وكن حريصًا على عدم انتقاد نفسك، فاللغة التي تستخدمها تساعدك على تعزيز معتقداتك من عدمها، ما يترك في الأخير تأثيرًا كبيرًا على حياتك، فيمكنك خلق حالة من الإيجابية والتفاؤل، في حال تركيزك على اختيار كلمات أكثر إيجابية، فاحرص على حذف الكلمات السلبية من قاموسك مثل «أبدًا»، و«لا أستطيع» وما شابه.