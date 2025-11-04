نقيب الإعلاميين لصناع الدراما: أبدعوا وقدموا أعمالا ترسخ القيم والأخلاق الوطنية

طالب النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، صناع الدراما المصريين بالإبداع وتقديم أعمال فنية تعكس القيم والأخلاق الوطنية، مؤكدًا على ضرورة أن تتحمل الصناعة الدرامية مسئوليتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر.

مصر تملك مبدعين في جميع المجالات

وأكد «سعدة» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بملتقي تقييم الدراما الرمضانية الذي استضافته كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، أنّ مصر تملك مبدعين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنّ صناعة الدراما مليئة بالموهوبين من ممثلين ومخرجين وكتاب سيناريو، الذين يجب أن يواصلوا تقديم إبداعهم، مع ضرورة توفير المناخ الإبداعي المناسب لهم، معتبرًا إياهم ثروة وطنية حقيقية.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنّ مصر قد تعرضت لاستهداف في العديد من المجالات منذ ثورة 25 يناير، داعيًا صناع الدراما والفنانين إلى المساهمة في تقديم أعمال تحث على الانتماء وحب الوطن وتعزز القيم الإنسانية والأخلاقية، ما يعزز روح الوطنية لدى المصريين.

مدرسة الفن للمجتمع ومدرسة الفن للفن

وبيّن أن العلم أقر في الكتب والنظريات العلمية مدرستين هما: مدرسة الفن للمجتمع ومدرسة الفن للفن، أما الأولى، فتعني أن الفن يكون مرآة عاكسة لكل ما يدور في المجتمع وينقل ما يحدث فيه بواقعية، أما الثانية فهي مدرسة تناول إبداعي بتخصصية عميقة في التصوير والديكور والإخراج... إلى آخره من عناصر الإبداع الفني، مشيرًا إلى أن الوطن يحتاج إلى من يقدمونه للعالم في أبهى صوره، كشكل من أشكال الوطنية الإبداعية للذود عن الوطن بأعمالنا الفنية ضد المتربصين والمشوهين لوطننا العظيم، الذي لا يوجد بلد مثله في العالم بتاريخه وحضارته وأهله الأوفياء الخلاقين.

نموذج الوطنية والاصطفاف الدفاعي عن الوطن

وقال إنّ هناك العديد من الدول التي تسخر قواها الناعمة، وتحديدًا إنتاجها الدرامي، لخدمة أهدافها السياحية والاقتصادية والاستثمارية، وهذا يعتبر نموذجًا للوطنية والاصطفاف الدفاعي عن الوطن ومقدراته ومصالحه.

واختتم طارق سعدة كلمته قائلًا: «ننتظر في الموسم الدرامي الرمضاني القادم أعمالًا تحث على الفضيلة وتقدم نماذج لعبقرية ونجاحات الإنسان المصري في الداخل والخارج، أعمالًا ترفض تشويه المجتمع وتعرض فضائلنا وتكافلنا الاجتماعي وديننا وسماحتنا، سواءً مسلمين أو مسيحيين».

وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرمت كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر بقيادة الدكتورة دينا فاروق عميدة الكلية النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، على دوره البارز في الحقل ومساعدته الدائمة لطلاب الجامعات المصرية، وتقديمه الرؤى العلمية المدققة لكل الموضوعات محل الطرح والدراسة داخل الوسط الإعلامي الجامعي والأكاديمي.