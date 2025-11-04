إنقاذ 3 أطفال ومصرع سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية.. وتشكيل لجنة فنية للتحقيق

لقيت سيدة مصرعها إثر انهيار عقار قديم مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، المتفرع من شارع السبع بنات في منطقة اللبان بنطاق حي الجمرك، اليوم الجمعة، بينما جرى إنقاذ 3 أطفال.



وفور تلقي البلاغ من غرفة عمليات المحافظة، توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ على الأرض والاطمئنان على سلامة السكان بالمناطق المحيطة. ورافقه اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، حيث تم تعزيز التواجد الأمني، وتكثيف فرق الحماية المدنية والإسعاف، إلى جانب وحدات التدخل السريع وممثلي الجهات المعنية بالمرافق، لتأمين الموقع ومواصلة أعمال الإنقاذ.

العقار صادر له قرار هدم منذ عام 2022

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن العقار المنهار مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، وهو من نوع الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر له قرار هدم برقم (14) لسنة 2022 لم يتم تنفيذه. وقد تم التحفظ على مالك العقار وإحالته إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرار الهدم، ما أسهم في وقوع الكارثة.

ضحايا تحت الأنقاض وتوفير سكن مؤقت للناجين

أسفرت الجهود المكثفة لفرق الإنقاذ عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية، كما تم انتشال جثمان سيدة توفيت تحت الأنقاض. ولا تزال أعمال المتابعة جارية للتأكد من خلو موقع العقار من أي ضحايا أو مفقودين آخرين.

في السياق ذاته، وجه محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت للناجين، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لحين استقرار أوضاعهم وخروجهم من المستشفى، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المتضررين وتقديم كافة المساعدات الممكنة لهم.

لجنة للتحقيق وتكثيف إزالة العقارات الخطرة

كلف المحافظ بتشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤول عن الكارثة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العقارات المجاورة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة السكان، في إطار خطة شاملة لتطهير المدينة من العقارات الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع لجنة المنشآت الخطرة والجهات الأمنية والتنفيذية.

التزام بالإجراءات القانونية رغم صعوبات التنفيذ

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرارها في تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم وفقًا للتقارير الفنية الصادرة من اللجان المختصة، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والإدارية لإخلاء العقارات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة السكان.

كما شددت المحافظة على أنها تتعامل بكل حزم مع الملاك والمقيمين غير الملتزمين بتنفيذ قرارات الإخلاء، موضحة أن بعض السكان يوقعون على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية، وهو ما يعقّد من جهود الإخلاء والوقاية المسبقة من الحوادث.





