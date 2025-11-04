مؤتمر «الإبداع» بروما يوصي بتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا لحماية الحقوق الفكرية

أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، فعالية فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية وجامعة روفا وجامعة لويس، واستضافت الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، وذلك في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية للأكاديمية.

‏واستهل الحدث بمعرض تشكيلي لطلاب جامعة روفا بروما، وتضمن المعرض عدد كبير من اللوحات والمنحوتات المتميزة التي تعبر عن إمكانات الطلاب ومواهبهم تحت إشراف كل من دافيدي دورمينو وفابريتسيو ديلارنو، وبحضور رئيس الجامعة البروفيسور فابيو مونجيللى، ‏وبعد افتتاح المعرض والترحيب بالفنانين الشباب الإيطاليين طلاب الجامعة الذين أثروا المعرض بلوحاتهم في سابقة، هي الأولى من نوعها، منحت الدكتورة رانيا يحيى درع الأكاديمية لرئيس الجامعة. ‏

مؤتمر الملكية الفكرية الأول من نوعه بالأكاديمية المصرية بروما

عقب ذلك، انتقل جميع الحضور لمسرح الأكاديمية لحضور مؤتمر «الإبداع والملكية الفكرية»، ورحبت مديرة الأكاديمية بالدكتور هشام عزمي، رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية بمصر، كما رحبت بجوليانا شيريللو ممثلة وزارة الثقافة الإيطالية ورئيس قسم حقوق الطبع بالوزارة، وكذلك الدكتور باولو مارتسانو، أستاذ قوانين حماية الملكية الفكرية بجامعة لويس.

‏وخلال المؤتمر، عرض الدكتور هشام عزمي، الاستراتيجية المصرية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وما قامت به مصر من جهود في هذا السياق، كما أشار لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية في كل التخصصات، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

دعم التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا

وشدد على ضرورة التوعية وإمكانية دعم التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، موصيًا بأن تكون الأكاديمية نقطة ارتكاز وانطلاق لملف الملكية الفكرية مع القارة الأوربية كلها.

كما أشارت الدكتورة جوليانا شيريللو، ممثلة وزارة الثقافة، بكل ما لديها من خبرة في هذا الملف، وعرضت ما قامت به الدولة الإيطالية حرصًا منها على حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر.

وفي نهاية المؤتمر كرمت مديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا يحيى المشاركين بمنحهم درع الأكاديمية، كما كرمت أساتذة جامعة روفا والطلاب المشاركين بالمعرض إلى جانب تقديم شهادات تقدير تشجيعًا لهم وتقديرا لإبداعاتهم.

‏حضر الأمسية السفير حسين السحرتي، سفير مصر بدولة الفاتيكان وبعض الدبلوماسيين العرب والأجانب، وحضور كثيف من جامعة روفا وجامعة لويس وبعض ممثلي وزارة الثقافة الإيطالية، والحضور الكبير من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية المهتمين بملف الملكية الفكرية.