إصابة وكيل نيابة أثناء أداء مهام عمله والنائب العام يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة

إصابة وكيل نيابة أثناء أداء مهام عمله والنائب العام يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة

إصابة وكيل نيابة أثناء أداء مهام عمله والنائب العام يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة

تعرّض وكيل نيابة قسم ثان أسيوط، لإصابة تمثلت في جرح قطعي باليد اليمنى، وذلك إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرته إجراءات المعاينة في واقعة انهيار عقار بدائرة القسم.

وأجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اتصالًا هاتفيًا من خارج البلاد بوكيل النيابة، للاطمئنان على حالته الصحية، موجهًا بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته لحين تماثله الكامل للشفاء.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا