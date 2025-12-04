إصابة وكيل نيابة أثناء أداء مهام عمله والنائب العام يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة

تعرّض وكيل نيابة قسم ثان أسيوط، لإصابة تمثلت في جرح قطعي باليد اليمنى، وذلك إثر انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا أثناء مباشرته إجراءات المعاينة في واقعة انهيار عقار بدائرة القسم.

وأجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اتصالًا هاتفيًا من خارج البلاد بوكيل النيابة، للاطمئنان على حالته الصحية، موجهًا بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته لحين تماثله الكامل للشفاء.