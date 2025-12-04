«التحالف الوطني» يفتح باب التقديم لعدد من الوظائف والبرامج التدريبية

«التحالف الوطني» يفتح باب التقديم لعدد من الوظائف والبرامج التدريبية

«التحالف الوطني» يفتح باب التقديم لعدد من الوظائف والبرامج التدريبية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الأساسية بنظام التعاقد محدد المدة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي عملي موجه لحديثي التخرج، في إطار رؤيته الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية وبناء كوادر مؤهلة.

ودعا التحالف الوطني الشباب من أصحاب الكفاءات والطاقات الشغوفة إلى اغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى فريق عمله، والمساهمة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمؤسسة، وتحقيق أهدافها التنموية، مؤكدًا أن بيئة العمل داخل التحالف تُعد محفزًا حقيقيًا للنمو المهني والابتكار.

فرص عمل بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتشمل الفرص المعلنة وظائف في مختلف التخصصات، إلى جانب برنامج تدريب داخلي يُعد فرصة استثنائية لخريجي الجامعات الجدد لاكتساب خبرات عملية والانخراط في بيئة عمل مهنية، مما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

وأكد التحالف أن الاستثمار في الكفاءات الشابة هو أحد الركائز الأساسية لنجاح العمل الأهلي، داعيًا المهتمين للاطلاع على تفاصيل الوظائف والفرص التدريبية من خلال الموقع الرسمي.

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