«حياة كريمة» تطلق مبادرة «سر الصنعة» لتنمية المهارات الحرفية للمرأة المصرية

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «سر الصنعة» كفرصة ذهبية لدعم وتمكين المرأة المصرية في مجال الحرف اليدوية، من خلال توفير تدريبات مجانية تساعد السيدات والفتيات على تطوير مهاراتهن وتحقيق طموحاتهن المهنية.

إحياء الصناعات التراثية واليدوية

وتهدف المبادرة إلى إحياء الصناعات التراثية واليدوية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، من خلال ورش تدريبية متخصصة في مجالات متعددة تشمل: الخياطة، والمشغولات التراثية، وصناعة الشمع والعطور، والمشغولات الجلدية، وأعمال الخشب، والسجاد اليدوي، بالإضافة إلى المشغولات النحاسية والحُلي.

وتسهم المبادرة في توفير فرص اقتصادية جديدة للمشاركات، عبر تمكينهن من إنشاء مشروعات صغيرة تدر دخلاً مستدامًا لهن ولأسرهن، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.

باب التقديم مفتوح لجميع السيدات

ودعت مؤسسة «حياة كريمة» الراغبات في الالتحاق إلى التسجيل عبر الرابط الرسمي، مؤكدة أن باب التقديم مفتوح لجميع السيدات والفتيات في مختلف المحافظات.

وتعد «سر الصنعة» تجربة فريدة تجمع بين التعلم والإبداع والعمل، وتؤكد التزام «حياة كريمة» بدعم المرأة المصرية في مختلف المجالات.