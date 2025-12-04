بنظام البوكليت.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية

بنظام البوكليت.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية

بنظام البوكليت.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للشهادة الإعدادية، موضحة أنها من المقرر أن تُعقد بداية من 31 مايو 2025، وفق نظام البوكليت حسب تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ النظام الجديد يعتمد على دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في الامتحانات، بهدف الحد من الغش، دون تغيير نمط الأسئلة أو نظام الامتحانات.

هل يعد نظام البوكليت تغييرًا في الامتحانات أو نوعية الأسئلة؟

وأكدت أن نظام البوكليت لا يعتبر تغييرًا في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة، بل يلتزم بمواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت متبعة في الأعوام السابقة، مشيرة إلى أنّ الهدف الرئيس من تطبيق نظام البوكليت هو الحد من ظاهرة تصوير ورقة الأسئلة وتقليل حالات الغش.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأشارت إلى تطبيق هذا النظام في امتحانات الثانوية العامة منذ عدة سنوات، كما جرت تجربته في امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول في خمس محافظات هي: «الدقهلية، بورسعيد، البحيرة، أسوان، والوادي الجديد»، قبل أن يتم اليوم تعميمه في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، لافته إلى أنه يُجر التنسيق الكامل مع جميع المديريات للوقوف على الاستعدادات الخاصة بعد الامتحانات.

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