ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين، ـن وزير الدفاع الروسي، سيرجي ويتكوف، أخبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أسرع طريقة لوقف إطلاق النار، والسلام هي منح روسيا 4 مناطق شرقي أوكرانيا، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.