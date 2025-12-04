ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين، ـن وزير الدفاع الروسي، سيرجي ويتكوف، أخبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أسرع طريقة لوقف إطلاق النار، والسلام هي منح روسيا 4 مناطق شرقي أوكرانيا، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
رويترز: ويتكوف أبلغ ترامب بأن منح روسيا 4 مناطق شرقي أوكرانيا أسرع طريق للسلام
ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين، ـن وزير الدفاع الروسي، سيرجي ويتكوف، أخبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أسرع طريقة لوقف إطلاق النار، والسلام هي منح روسيا 4 مناطق شرقي أوكرانيا، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.