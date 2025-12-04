الحصبة تنتشر في أمريكا.. 712 إصابة وتحذيرات من «أسوأ الأوبئة»

الحصبة تنتشر في أمريكا.. 712 إصابة وتحذيرات من «أسوأ الأوبئة»

الحصبة تنتشر في أمريكا.. 712 إصابة وتحذيرات من «أسوأ الأوبئة»

شهدت الولايات المتحدة هذا العام ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بالحصبة، إذ تجاوزت الحالات 700 حالة، وسط تصاعد المخاوف من تفشي المرض الذي يعتبر أحد أكبر الأوبئة منذ عقود، في وقت تكافح فيه السلطات الصحية الفيدرالية للتصدي له.

التقصير في التطعيم يعزز انتشار المرض

وفقًا لموقع «نيوزويك»، تبقى ولاية تكساس في بؤرة الوباء، حيث جرى الإبلاغ عن 541 حالة حصبة، في حين يحذر المسؤولون من أن ضعف حملات التطعيم والنقص في بنية الصحة العامة قد يسهمان في انتشار المرض.

وبعد أن تم القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة عام 2000، عادت لتنتشر مجددًا في السنوات الأخيرة بسبب تراجع معدلات التطعيم، إذ أظهرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 97% من الحالات المؤكدة هذا العام كانت بين أشخاص غير مطعمين أو لم يعرف تاريخ تطعيمهم.

أعداد الحالات المؤكدة أقل من الواقع

وحتى 10 أبريل، سجلت الولايات المتحدة 712 حالة حصبة مؤكدة في 25 ولاية، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ285 حالة في 2024.

ولاية تكساس تأثرت بشكل كبير بالحصبة، حيث جرى الإبلاغ عن وفاة طفلين غير مُلقّحين في غرب تكساس، كما سجلت مقاطعة جاينز 355 حالة إصابة، ما يظهر زيادة ملحوظة عن 328 حالة تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تحذير من الخبراء

واعتبر الدكتور آدم راتنر، أخصائي أمراض الأطفال المعدية في نيويورك، أن تفشي الحصبة الحالي يعد «أحد أسوأ الأوبئة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ سنوات»، مشيرًا إلى أن الأعداد المؤكدة قد تكون أقل من العدد الفعلي للحالات المنتشرة، وفقًا لتصريحاته لشبكة «سي إن إن».

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