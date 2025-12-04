الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإندونيسي تطورات الأوضاع الإقليمية اليوم

يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إذ يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.