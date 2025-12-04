مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ينظم ورشة مجانية لصناعة التروكاج
08:20 ص | السبت 12 أبريل 2025
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإندونيسي تطورات الأوضاع الإقليمية اليوم
يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إذ يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.
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