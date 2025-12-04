رئيس الوزراء يبدأ جولة على مشروعات الإسكان في مدينة العلمين الجديدة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة في مدينة العلمين الجديدة، يرافقه خلالها عدد من المسؤولين، لتفقد مشروعات الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان بدأت في استقبال طلبات حجز شقق مبادرة بيتك في مصر للعاملين في الخارج، وتتضمن المبادرة 5 آلاف وحدة، ومن بينها أبراج العلمين الجديدة.

مشروع الأبراج الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة

ويعد مشروع الأبراج الشاطئية أحد المشروعات المميزة التي جرى إنشاؤها في مدينة العلمين الجديدة، حيث يضم مجموعة كبيرة من الشاليهات والشقق الفاخرة التي تختلف في مساحاتها لتناسب جميع الاحتياجات والأذواق، كما يمتاز مشروع أبراج العلمين بتصميم جذاب واستثنائي الشاليهات والشقق مع توفير جميع الخدمات والمرافق التي تجعل تجربة السكن تجربة فريدة ومميزة.