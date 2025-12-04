آخر ظهور للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا قبل وفاته.. هزمه السرطان

حالة من الحزن الشديد سيطرت على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بمختلف انتمائاتهم الكروية، بعد إعلان وفاة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فمتى كان آخر ظهور للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا؟

وأعلنت بتول شقيقة إبراهيم شيكا، اليوم، نبأ وفاته من خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، إذ كتبت: «إبراهيم شيكا في ذمة الله».

وكان آخر ظهور للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا قبل وفاته، في صورة تجمعه مع شقيقته بتول، نشرتها عبر حسابها ووجهت له رسالة: «هتبقى كويس يا قلب أختك.. بحبك يا هيما»، وذلك قبل ساعات من وفاته، إذ أعاد شيكا نشر الاستوري، معلقا: «قلب أخوكي».

ومن بين تعليقات مستخدمي منصات التواصل على إعلان وفاة إبراهيم شيكا، كالتالي: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شيكا ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب العالمين» و«وفاة لاعبنا السابق إبراهيم شيكا.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا إبراهيم يا رب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك.. ويصبر كل حبايبك».

وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

كانت هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا كشفت عن تدهور حالته ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في وقت سابق، قائلة: «بعد الخضوع لمسح ذري وجلسات علاج كيماوي، تعرض لانسداد في الأمعاء، ولا يتناول الطعام منذ 11 يوما».

وأوضحت زوجة إبراهيم شيكا أن حالته النفسية صعبة، والسرطان انتشر في جسده، والأزمة المالية تسببت في تأخر جلسات الكيماوي ما تسبب في تدهور حالته الصحية.