أسعار اللحوم اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق.. البتلو بكام؟

أسعار اللحوم اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق.. البتلو بكام؟

أسعار اللحوم اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق.. البتلو بكام؟

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت 12-4-2025 في مصر، تحديثا جديدا في الأسواق، خلال التعاملات اليومية، إذ سجل سعر كيلو اللحوم البتلو في مصر اليوم في المتوسط نحو 445 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وتأتي أسعار اللحوم اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق، لمختلف الأنواع، بحسب آخر تحديث معلن من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

أسعار اللحوم في مصر

- سجل سعر كيلو اللحوم الضأن في مصر اليوم في المتوسط نحو 440 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم البتلو في مصر اليوم في المتوسط نحو 445 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز في مصر اليوم في المتوسط نحو 403 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم في مصر اليوم في المتوسط نحو 395 جنيها.

سعر كيلو اللحم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بعظم في مصر اليوم في المتوسط نحو 423 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز كبير في مصر اليوم في المتوسط نحو 386 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز صغير في مصر اليوم في المتوسط نحو 406 جنيهات.

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