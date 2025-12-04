رئيس «الأعلى للأطباء العرب» يؤكد ضرورة دعم ومساندة القطاع الصحي في غزة

"الزدجالي: نشكر مصر على دعمها للأطباء العرب.. ونطالب بتعزيز دور الاتحاد في التعليم الطبي ومساندة فلسطين"



وجه الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب ورئيس الجمعية الطبية العمانية، الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة أعمال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، وكذلك تحمل عبء الأمة العربية كلها وخاصة في مهنة الطب.

جاء ذلك في كلمة في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، التي تعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، أن حضور 18 دولة في اجتماع للأطباء العرب يعد إنجازًا بعد الحقبة السابقة التي مر بها الاتحاد وبعد عدد من المشكلات التي تعرض لها الاتحاد.

وأشار إلى أن اتحاد الأطباء العرب يعد المظلة الرسمية للهيئات والنقابات الطبية العربية، كما أن له دورًا مهمًا في الوطن العربي لخدمة الأطباء العرب ويقوم بالعديد من المسؤوليات والأهداف التي تجمع الأمة العربية في الطب والعديد من المجالات الأخرى.

مساندة القطاع الصحي في غزة

وأعرب عن أسفه لسيطرة سلبية على الاتحاد، رغم وجود لوائح وأنظمة تحكم عمله، مؤكدًا أن الأطباء يمثلون نخبة مجتمعية تخدم الصحة العامة، ودعا إلى تطوير المنظومة الصحية وتقديم العلاج الفعّال للمساهمة في تقدم المجتمعات، مشددًا على ضرورة الارتقاء بأداء الاتحاد لتحقيق مسؤولياته في التعليم الطبي والتدريب، وتعزيز دوره في تنمية المجتمع.

كما يبحث الاجتماع مناقشة سبل دعم ومساندة القطاع الصحي في غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الطبية العربية، وتقديم المساعدات العاجلة، وتنظيم جهود علاج الجرحى والمصابين، بما يعكس التزام اتحاد الأطباء العرب بمسؤوليته الإنسانية والمهنية تجاه الأشقاء في فلسطين.