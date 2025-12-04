«حماس»: وفدنا في طريقه إلى القاهرة لبحث التهدئة في غزة

نقلت وكالة «أ ف ب» عن مسؤول بحركة حماس، أن وفدا للحركة في طريقه إلى القاهرة لبحث التهدئة في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

اعتداءات إسرائيلية متواصلة

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قال إن ما يحدث على الأرض لا يقتصر فقط على قطاع غزة، بل يمتد ليشمل الضفة الغربية والقدس، إذ تتعرض هذه المناطق لاعتداءات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية.

إعادة إعمار غزة

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، أمس، أن الحكومة الفلسطينية تعمل مع شركائها، لا سيما مصر، من أجل الإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخطة العربية لإعادة الإعمار جرى تبنيها في القمة العربية، وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول الصديقة.