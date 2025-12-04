رئيس الوزراء يتفقد المدينة التراثية في العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المدينة التراثية في العلمين الجديدة، والمتوقع نهو أعمالها في ديسمبر المقبل، وتضم المدينة مجمع السينما والمسرح الروماني ومنطقة المعارض، كما عقد اجتماعًا صباح اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين؛ لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بها والساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتجديد التأكيد أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع التي تحظى بأهمية كبرى لدى الدولة، حيث تمثل عاصمة مصر الساحلية، وتمثل نواة لخطة تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي؛ وتشهد حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بالمدينة متعددة الاستخدامات: سكنية، وتجارية، وخدمية، وإدارية، وسياحية، وثقافية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إتمام وتسليم مختلف المشروعات بالمدينة، صدرت تكليفات للمختصين بالجهات المعنية، بتذليل المعوقات كافة وتقديم كل التسهيلات اللازمة للانتهاء من تلك المشروعات وفق التوقيتات المقررة.

وحرص مدبولي خلال الاجتماع، على التعرف على معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بمختلف مستوياتها، وموقف تسليم الوحدات لحاجزيها، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا مفصلًا حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة في قطاع الإسكان متعددة المستويات الجاري تنفيذها من خلال الوزارة للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرىإتمام وتشغيل المباني الخدمية اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين بالمرحلة الثانية من المدينة وتضم (مسجدين، وكنيسة، ومدرسة تعليم أساسي، وحضانة، وملعبا خماسيا، ومبنى الشهر العقاري، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين الأهلية)، وجار تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى وتشمل مركزًا لطب الأسرة، ومدارس، وحضانات، وغيرها.

وفيما يخص أعمال شبكات المرافق، فقد أكد وزير الإسكان أنه جرى الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية من شبكات المرافق وتتضمن الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وشبكات الري، وصرف أمطار، وربطها بالمشروعات الجاري إتمامها وتشغيلها، وأصبحت تلك المشروعات جاهزة للتشغيل، مضيفا أنه جرى كذلك، إتمام الأعمال المتبقية من شبكات الطرق للمرحلة الأولى من المدينة، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بتلك الطرق، ومن المستهدف الانتهاء من مجمل الأعمال قبل يونيو 2025.

مشروعات الإسكان في العلمين الجديدة

وتعرف الدكتور مصطفى مدبولي على موقف تنفيذ بمشروعات جهاز القرى السياحية، إذ جرى تناول موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان، ومنها مشروع مارينا 8 (M8)، وموقف تنفيذ مشروع M8 By The Lake، إلى جانب موقف تنفيذ مشروع بوغاز بحيرات نيو مارينا، ضمن مشروعات الربط البحرية، كما تناول أيضًا، موقف استكمال المخطط الاستراتيجي لمركز مارينا العلمين السياحي، بالإضافة إلى موقف تقدم الأعمال في مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وفي ذات الإطار، تمت الإشارة كذلك إلى الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بمركز مارينا العلمين.



وتابع موقف الأعمال وتسليم الأراضي بالمرحلة الأولى في منطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، بجانب استعراض مُستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضي البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة شمس الحكمة، التي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

استعراض موقف تسليم الأراضي

وتابع مُستجدات موقف أعمال تنمية الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، شاملة الأراضي البديلة لأصحاب التواجدات والتعويضات المادية، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطِّلة على الطريق الساحلي.

واطَّلع رئيس الوزراء أيضًا على المقترحات والمخططات التنموية المستقبلية بالأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة، وموقف الكيانات بالأراضي المطلوب تنميتها، وفي هذا الشأن، وجّه الوزير بالتنسيق لعقد اجتماع مع الكيانات والشركات العاملة بتلك المنطقة، لبحث الموقف التنفيذي للأعمال لتعظيم الاستفادة من تلك المناطق وتنميتها مستقبليا، لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بالمنطقة.