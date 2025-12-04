استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الأحياء الشرقية بغزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن آخر المستجدات في قطاع غزة تشير إلى استشهاد مواطنين إثر القصف الإسرائيلي في منطقة سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، إذ ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 4 شهداء، بعد استهداف الاحتلال منزلاً في شارع النخيل بمنطقة الشعف.

وأضاف «أبوكويك»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حسب مصادر في جهاز الدفاع المدني، فقد جرى انتشال جثماني شهيدين، إضافة إلى عدد من المصابين، كما تم إخماد النيران التي اندلعت في أحد المنازل المستهدفة.

زيادة في القصف المدفعي علي الأحياء الشرقية

وتابع أن كثافة القصف المدفعي ازدادت منذ فجر اليوم على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا في كل من حي الزيتون والشجاعية، وهي المناطق التي يطالب فيها الاحتلال الأهالي بالنزوح صوب غرب مدينة غزة، بدعوى تنفيذ عمليات عسكرية ضد «المنظمات الإرهابية».

وأردف أن القوات الإسرائيلية شنت قبيل منتصف الليلة الماضية سلسلة من الغارات على المنطقة الشرقية لحي التفاح ومنطقة جباليا البلد، مما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة العشرات، فضلًا عن أضرار جسيمة لحقت بالمنازل جراء تلك الغارات.

السيطرة على 20% من مساحة رفح

وأشار إلى أن الأبرز في التقدم الإسرائيلي في العمليات العسكرية في محاور كمنطقة رفح أو شرق مدينة غزة والأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، لافتا أنه في رفح واصل الجيش تعميق العمليات البرية إلى الحد الذي واصل فيه السيطرة تماما على محور موراج، ما يعني أنه 20% من مساحة رفح عزلها الاحتلال عن امتداها الجغرافي الطبيعي