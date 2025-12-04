رئيس الوزراء يتفقد الموقع العام لـ«نيو مارينا».. مساحته 2880 فدانا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقع العام لنيو مارينا بمساحة 2880 فدانا، والتي تضم إسكان فاخر وإسكان متوسط واجتماعي وورش حرفية ومركز طبي وخدمات ومدرسة وحضانة وإسكان فوق المتوسط وأبراج سكنية ومستشفى ومنطقة خدمات إقليمية ومدينة ألعاب مائية.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع مارينا 8 بمساحة 179 فدانا، تشمل الإسكان والمرافق، ومن المقرر الانتهاء من الإسكان بمارينا 8 في 2 ديسمبر 2025، والانتهاء من المرافق 19 فبراير 2026.