مراسل «القاهرة الإخبارية»: اليونان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسط تحولات عالمية

قال عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن العاصمة اليونانية أثينا شهدت مساء أمس انفجار قنبلة أمام مكاتب القطارات وسط المدينة دون وقوع ضحايا، بعد تحذير مسبق للصحف سمح للشرطة بإخلاء الموقع.

يأتي هذا الحدث الأمني في وقت تتأهب فيه الحكومة اليونانية لمواجهة تحديات اقتصادية كبرى، خصوصًا مع اشتداد المنافسة العالمية وتغير قواعد التجارة، كما أكد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده مستعدة لمواجهة آثار الحرب التجارية العالمية.

رد موحد من دول الاتحاد الأوروبي لمجابهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة

وخلال مداخلة مباشرة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أوضح عبد الستار بركات أن ميتسوتاكيس شدد على ضرورة تعزيز الاستقرار المالي وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة تتطلب ردًا موحدًا من دول الاتحاد الأوروبي لمجابهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

التضخم وارتفاع الأسعار قد يؤثران على الإنتاج المحلي

وأضاف أن رئيس الوزراء يرى أن التضخم وارتفاع الأسعار قد يؤثران على الإنتاج المحلي، مما ينعكس على التصدير والعمالة، غير أنه أكد عزم الحكومة على حماية المصالح الوطنية والتحرك بتفاؤل حذر. كما أعلن عن دور مزدوج مرتقب لمجلس السياسات الاقتصادية في تنسيق جهود الوزارات ووضع استراتيجية اقتصادية وطنية.

في السياق ذاته، تناولت الصحف اليونانية باهتمام تصريحات رئيس البلاد، كونستانتينوس تسولاس، الذي دعا إلى تعزيز استقلال القرار الأوروبي وسط التحديات الدولية، لا سيما بعد التغييرات الأخيرة في المواقف الأمريكية.