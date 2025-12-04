«الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية في إحدى القرى بكفر الشيخ

«الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية في إحدى القرى بكفر الشيخ

«الصحة» تطلق قافلة طبية مجانية في إحدى القرى بكفر الشيخ

شهدت قرية الدوايدة قمسيون شرق غرب مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية على مدار اليوم السبت وغدًا الأحد، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار مبادرة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان «جايين لأهالينا».

قافلة طبية مجانية بقرية في مركز مطوبس

وقال الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الدوايدة قمسيون شرق غرب مركز مطوبس، اليوم السبت وغدًا الأحد 12 و13 أبريل، في إطار مبادرة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان «جايين لأهالينا»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد «أبو السعد» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها «النساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، كما يتوافر بالقافلة الطبية صيدلية بها كل الأدوية، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

إطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا

وأشار إلى استمرار إطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

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