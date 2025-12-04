أماكن ومواعيد عمل سوق اليوم الواحد في المحافظات.. تخفضيات 30% على السلع

تشهد أسواق اليوم الواحد، إقبالا كبيرا من المواطنين من أجل شراء السلع والمستلزمات الغذائية كافة، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30%، التي تأتي من الشركة المنتجة بشكل مباشر إلى المواطن دون وجود وسيط، ما يسهل من خفض الأسعار والحد من احتكار التجار ورفعهم للأسعار الخاصة بالسلع الغذائية.

وأعلنت مختلف المحافظات، مواعيد عمل أسواق اليوم الواحد، كي يتمكن المواطنون من شراء السلع الخاصة بهم بكل سهولة، سواء السلع الاستهلاكية أو اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة.

وفيما يلي، مواعيد العمل داخل سوق اليوم الواحد في مختلف المحافظات، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظات:

سوق اليوم الواحد في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توفير سوق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في شارع قناة السويس أمام مصنع الألبان بالمنصورة، وتضم السلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

سوق اليوم الواحد في القاهرة

وأوضحت محافظة القاهرة، أن سوق اليوم الواحد تتوفر في الجمالية يوم الأحد من كل أسبوع، وفي مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان، وفي حلوان بمنطقة ركن فاروق يوم الجمعة.

سوق اليوم الواحد في الإسكندرية

وحددت مديرية التموين في محافظة الإسكندرية، موعد العمل في سوق اليوم الواحد ليكون السبت والأحد في حي شرق بجوار مبنى الديوان بمنقطة البيطاش، وفي المنتزة يومي الاثنين والثلاثاء، فضلا عن تواجد أسواق في منطقة سموحة خلف محطة سيدي جار، وفي حي العامرية أول أمام مساكن البوسطة، وحي الجمرك.

سوق اليوم الواحد في الغربية

وتنطلق سوق اليوم الواحد في محافظة الغربية، يوم الأحد داخل مدينة المحلة الكبرى وطنطا، ويتجمع البائعون في مكان واحد لتوفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين.

سوق اليوم الواحد في بورسعيد

تتوفر السوق في محافظة بورسعيد داخل بورفؤاد يوم الأحد، وفي حي المناخ وحي شرق يوم الجمعة.

سوق اليوم الواحد في محافظة الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، تُقام سوق اليوم الواحد داخل مركز بلاط يوم الأحد من كل أسبوع.

سوق اليوم الواحد في محافظة المنوفية

وتُقام سوق اليوم الواحد في محافظة المنوفية، يوم السبت أسبوعيًا.

سوق اليوم الواحد في محافظة الإسماعيلية

تُقام سوق اليوم الواحد في منطقة أبوعطوة التابعة لقرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، يوم الخميس من كل أسبوع.