الاتحاد الأوروبي يستعد لتنفيذ خطة تسليح استراتيجية بحلول عام 2030

قال عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الاتحاد الأوروبي بصدد تنفيذ خطة تسليح استراتيجية بحلول عام 2030، تتضمن تعزيز الإنفاق الدفاعي وإنشاء آلية تمويل خاصة بقيمة 500 مليار يورو، بالإضافة إلى خطط لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

وفي إطار التعاون المصري-اليوناني، أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الهجرة اليوناني ماكس فوريدس ووزير العمل المصري محمد جبران، اتفقا على تنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في القطاع الزراعي.

توفير فرص قانونية ومنظمة للعمل

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص قانونية ومنظمة للعمل، بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين، كما تم الاتفاق على توسيع مجالات العمل لتشمل قطاعي البناء والصيد، وسط تأكيدات من الجانب اليوناني على أهمية استخدام الكوادر المصرية المدربة ضمن مشروع الشراكة الثنائية.

ارتفاع في أعداد السياح

وحول ملف السياحة، صرّحت وزيرة السياحة اليونانية، أولغا كيفال، بأن عام 2025 بدأ بقوة، مع ارتفاع في أعداد السياح والإيرادات خلال شهر يناير بنسبة تفوق 10% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعتمد على استراتيجيات مبتكرة لتوسيع النشاط السياحي على مدار العام وفي جميع المناطق، مع تسليط الضوء على الوجهات الأقل شهرة وتقديم عروض متجددة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي للبلاد، كما أكدت على أهمية التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية السياحية.

وأكد أن اليونان تستعد لصيف سياحي نشط، في ظل تصدرها قائمة الوجهات المفضلة داخل الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل الحكومة مساعيها لإيجاد توازن بين الحفاظ على الأمن الداخلي ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الساحة الدولية.