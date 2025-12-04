لأول مرة بالصعيد.. إجراء عملية زرع نخاع ناجحة بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر 0

نجح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، في إجراء أول عملية زرع نخاع بمستشفى شفاء الأورمان للأطفال، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في صعيد مصر.

وخرجت الطفلة المريضة، والتي خضعت للعملية الدقيقة، اليوم السبت، من المستشفى بعد قضاء 26 يومًا، في حالة صحية مستقرة، وسط فرحة عارمة من الفريق الطبي وأسرة الطفلة.

نجاح إجراء أول حالة لزراعة النخاع

وأكد الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، أن المستشفى نجح في إجراء أول حالة لزراعة النخاع داخل وحدة الزرع بمستشفى شفاء الأورمان، وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، والحالة كانت لطفلة في الرابعة من عمرها تعاني من ورم بالغدة الكظرية منتشر في الجسم، وتم إعطاؤها جرعات علاج كيماوي، ومع تحسن حالتها، تطلب بروتوكول العلاج إجراء زراعة نخاع ذاتي، وتمت العملية بنجاح وخروج الطفلة المريضة من المستشفى.

زرع النخاع للأطفال والكبار المصابين بالسرطان

وأضاف مدير عام المستشفى، في بيان صحفي، أن وحدة زراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان تمثل إضافة قوية لخدمات علاج السرطان في الصعيد، حيث تقدم خدمات زرع النخاع للأطفال والكبار المصابين بالسرطان، مما يوفر عناء السفر للقاهرة على مرضى الصعيد، ويُسهم في تقليل قوائم الانتظار الطويلة لمثل هذه الحالات.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي تبذله المستشفى لتوفير العلاج المجاني بأحدث الأجهزة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء المزيد من عمليات زرع النخاع للأطفال داخل صعيد مصر، في إطار خطة دعم وتوسيع الخدمة الصحية.