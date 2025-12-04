وزيرة التضامن تشهد حفل تخرج طالبات رياض الأطفال بمدرسة كلية رمسيس للبنات

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل تخرج طالبات مرحلة رياض الأطفال بمدرسة كلية رمسيس للبنات، وذلك بحضور الدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والأنبا روفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والقس أكرم ناجي عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الدكتورة منى مكرم الله، مديرة المدرسة، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وأولياء الأمور.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل زيارتها للمدرسة، على لقاء الفتيات طالبات المدرسة في مختلف المراحل التعليمية والتقاط الصور التذكارية معهن، فضلا عن مشاركتها الفتيات تجهيز (السعف) استعدادا لاستقبال أحد الشعانين عند الأخوة الأقباط في أجواء سادها البهجة والسعادة.

عروض فنية من الطالبات

وتابعت العروض المختلفة التي قدمتها طالبات مرحلة رياض الأطفال بمناسبة تخرجهن، سواء عروض فنية أو ثقافية تظهر المجهود الذي بذل معهن خلال المرحلة التعليمية.

وتسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي من الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، درع الأمانة العامة تقديرا لمجهوداتها في الوزارة وما يُقدم من برامج وأنشطة الوزارة لمختلف شرائح المجتمع، وأعربت عن سعادتها بالتواجد داخل تلك المدرسة العريقة ومشاركة الطالبات حفل تخرجهن، مطالبة أولياء أمور الطالبات بمواصلة دعمهن، وعدم إيقاف أحلامهن عند حد معين، خاصة أنه يمكن للطالبات الوصول وتحقيق أهدافهن لأبعد مدى.

وأكدت أن طالبات اليوم ستصبحن مسئولات عن عمل أو أسرة في المستقبل القريب، وهن في تلك المرحلة يحتاجن إلى تعزيز الثقة بأنفسهن لأن هذا الأمر سيسهل الوصول لأحلامهن، متوجهة بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تلك المدرسة العريقة، متمنية لهم المزيد من النجاح والتقدم ولطالبات المدرسة تحقيق كافة أهدافهن.

تعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية والدولة

من جهته، رحب الدكتور القس ماجد كرم بالوزيرة والضيوف، معبّرًا عن اعتزازه بالتعاون البنّاء بين المؤسسات الدينية والتعليمية والدولة، من أجل تنشئة أجيال جديدة تحمل القيم والمعرفة معًا، مؤكدًا أن مدارس سنودس النيل الإنجيلي تسعى دائمًا إلى تقديم نموذج تربوي متكامل يدمج بين التعليم الراقي وغرس المبادئ الإنسانية والوطنية في نفوس الطلاب منذ الصغر.

يُذكر أن كلية رمسيس للبنات تُعد من أعرق المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة الإنجيلية في مصر، وتحرص على تقديم تعليم متكامل يجمع بين الجوانب الأكاديمية والتربوية والقيمية، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الطالبة من كافة النواحي.