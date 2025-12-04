رئيس منطقة مطروح يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية

عقد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا برؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ومساعديهم على مستوى المنطقة.

وأعلن رئيس منطقة مطروح الأزهرية، في بيان اليوم، خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة الأزهرية بمطروح، عن الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك بحضور نخبة من قيادات المنطقة الأزهرية، من بينهم فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية، ومحمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومحمد زيد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وصالح ميكائيل، مدير إدارة الامتحانات، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ومساعديهم.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

وأضاف رئيس منطقة مطروح الأزهرية أنه جري خلال الاجتماع مناقشات لأهم التعليمات والإجراءات التنظيمية الخاصة بسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي وردت من قطاع المعاهد الأزهرية، ومن بينها أهمية حسن إدارة اللجان وكيفية التعامل الأمثل مع مختلف المواقف التي قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، كما جري إبراز الدور الحيوي والمهم للمساعدين في إنجاح العملية الامتحانية، والتشديد بشكل خاص على ضرورة الالتزام الكامل والدقيق باللوائح والقواعد المنظمة للامتحانات، وذلك لضمان سيرها بكل انضباط وشفافية وعدالة.

تهيئة البيئة المناسبة لأداء الامتحانات

ونبه فضيلة الشيخ خميس محمد، رئيس المنطقة الأزهرية، على الدور المحوري والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق رؤساء اللجان ومساعديهم في تهيئة البيئة المناسبة والملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والتركيز، بعيدًا عن أي عوامل تشتيت أو مخالفات قد تعيق سير الامتحانات بشكل سليم، كما شدد فضيلته على الأهمية القصوى للتعاون والتنسيق المتكامل والفعال بين جميع أعضاء اللجان والمراقبين، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف المشترك وهو إنجاح هذا الحدث التعليمي الهام، الذي يمثل محطة مفصلية ونهاية لمرحلة تعليمية حاسمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية.

التعامل مع الطوارئ في الامتحانات

وجري استعراض مفصل لآليات التعامل الفعال والسريع مع أي طوارئ أو مشكلات غير متوقعة قد تظهر أثناء فترة الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والراحة اللازمة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، كما أعرب رئيس منطقة مطروح الأزهرية عن ثقته العالية في قدرة رؤساء اللجان ومساعديهم على تحمل مسؤوليتهم الوطنية والأزهرية بكل أمانة وإخلاص، متمنيًا لهم ولجميع الطلاب التوفيق والنجاح الباهر في امتحاناتهم القادمة.