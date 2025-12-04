باحث سياسي: إيران تعتبر نفسها دولة كبرى وتتعامل مع أمريكا بندية

قال الدكتور محمد سعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية، إن إيران تعتبر نفسها إحدى الدول الكبرى في المنطقة، من منطلق أن لديها تاريخ طويل أقامت خلاله عدة إمبراطوريات، لذا فهي تتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بندية لكي تفرض عليه أن يضع في اعتباره أنه يتعامل مع دولة كبيرة.

اختيار ترامب دولة تحتضن نسبة أكبر للشيعة

وأضاف سعيد في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن ترامب يواصل مع مسؤولين من أصل إيراني لكي يعرف كيفية الدخول إلى إيران في المفاوضات والتعامل معها، فاختياره أن يكون لمكان المفاوضات في دولة تحتضن نسبة كبيرة من الشيعة، وهي سلطنة عمان، جاء ليؤكد احترامه للشيعة.

امتلاك إيران برنامجها النووي لا يعني امتلاك سلاح نووي

وأكد أن إيران قالت أكثر من مرة إن امتلاكها لبرنامجها النووي لا يعني بالضرورة امتلاك سلاح نووي، إنما لأمور تتعلق بالشؤون الإيرانية، مشيرا إلى أن البيئة الإيرانية أعطت للإيرانيين الفرصة أن يقيموا بيوتهم فوق الجبال وبيوتا تحت الجبال وبيوتا في الصحاري، ما يعني أنهم يستطيعون الاعتماد عليها في أي وقت يحدث به مشكلة، لافتا أن اختلاف المكون البشري في إيران وتنوعه بين الطوائف والمذاهب مكنهم من بناء دولة قوية.