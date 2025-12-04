رئيس الوزراء يتفقد مشروع «مزارين» في مدينة العلمين الجديدة

خلال جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروع «مزارين»، ونموذجا لفيلا سكنية بمنطقة الفيلات G1، للوقوف على مستوى وجودة أعمال التشطيبات، والتعرف على معدلات تنفيذ مراحل ومكونات المشروع المختلفة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح قدمه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن مشروع مزارين مقام على مساحة 707 فدادين، وهو عبارة عن تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، يطل على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7956 وحدة سكنية.

ومن جهته، أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه جرى الانتهاء من العديد من الوحدات وتسليمها للعملاء، وجاري استكمال باقي أعمال التسليم للوحدات المباعة، حيث من المستهدف الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2025.