شركة مصر للطيران تعلن فرص عمل جديدة للشباب.. المستندات المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، إلى شغل وظيفتي «أخصائي وفني تمريض» عن طريق التعاقد، بعقد عمل محدد المدة، بعدة شروط.

وظيفة أخصائي تمريض

الحصول على بكالوريوس في علوم التمريض، واجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

وظيفة فني تمريض



ويُشترط الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص تمريض، واجتياز الاختبارات المقررة.

شروط وظيفتي شركة مصر للطيران

واشترطت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة على 40 عامًا عند تاريخ قبول الطلبات، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة لكل من الذكور والإناث، فضلا عن إجادة اللغة الإنجليزية، وتقديم صورة ترخيص مزاولة المهنة مدون بها الرقم القومي، وأن يكون المتقدمون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية سارية (الرقم القومي).

واشترطت الشركة الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن (جيدة جدا) أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها، يجب موافقة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة، على أن يتم تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلنة، لإستيفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

مستندات الوظائف المطلوبة

وتقدم جميع الطلبات على موقع شركة مصر للطيران، خلال الفترة من الثلاثاء 15 من أبريل الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته، على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية:

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي سارية.



- شهادة الميلاد مميكنة حديثة.



- الموقف من الخدمة العسكرية.



- عدد 2 صورة شخصية.



- دمغة بقيمة 105 قروش وطابع الشهيد.



- توريد المصروفات الإدارية المقررة بـ100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد.