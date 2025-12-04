ضبط قائد ميكروباص تسبب في وفاة شخص بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات وفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، إثر إصابته بكدمات متفرقة نتيجة اصطدام ميكروباص به أثناء سيره في أحد شوارع دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

عقب التحريات وجمع المعلومات، جرى تحديد السيارة التي تبين أنها منتهية التراخيص، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة القليوبية، واعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من مكان الحادث خشية تعدي الأهالي عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.