منصة «إيناكتس» بجامعة أسوان تنظم عرضا لمشروعات الطلاب الجدد بمركز مصر الرقمية

نظّمت منصة «إيناكتس» بجامعة أسوان، اليوم، فعالية متميزة بمقر مركز مصر الرقمية بصحارى، وذلك لعرض مشروعات الطلاب الجدد، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ولفيف من الطلاب المشاركين في منصة «Djoser»، ضمن محاكاة تدريبية حول تنفيذ المشروعات المجتمعية خلال العام الدراسي الجاري 2025/2024.

عرض أبحاث الطلاب الجدد

وشهدت الفعالية تقديم عدد من الأبحاث والمشروعات المبتكرة التي أعدها الطلاب الجدد، حيث تنوّعت الموضوعات بين البيئية، والتنموية، والتعليمية، وغيرها من المجالات التي تستهدف خدمة المجتمع وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة المحيطة.

وأكد رئيس الجامعة في تصريحات للوطن، أهمية الابتكار وريادة الأعمال في ضوء ما تشهده الجمهورية الجديدة من تطور على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى ضرورة توجيه طاقات الشباب نحو مشروعات تنموية حقيقية تتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

توفير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية

وأوضح" نصرت" أن محافظة أسوان بما تمتلكه من موارد طبيعية وزراعية وسياحية ومعدنية، تُعد بيئة خصبة تحتضن فرصًا كبيرة للمشروعات الريادية التي يمكن أن تسهم في النهوض بالمجتمع المحلي، والعمل علي توفير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، مشددًا على دور الجامعة في دعم مثل هذه المبادرات الطلابية وتمكين الشباب من أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا.

تعظيم الاستفادة من قدرات الطلاب

كما أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،إلى أن الجامعة تسعى لتعظيم الاستفادة من قدرات طلابها وشبابها، والعمل على تهيئة بيئة محفزة للإبداع، عبر ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات السوق وخلق فرص جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

واختتمت الفعالية بجلسة تفاعلية بين الطلاب ورئيس الجامعة، تم خلالها تبادل الآراء والتوصيات حول سبل تطوير المشروعات، كما شارك في المحاضرة 250 طالب وطالبة من مختلف الجامعات ،كماالتقط الطلاب الصور التذكارية مع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، في أجواء مليئة بالحماس والتفاؤل بمستقبل مشرق يقوده الشباب بعقولهم وأفكارهم الخلاقة.