ضبط 393 قضية مخدرات و289 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 393 قضية مخدرات بإجمالي 462 متهمًا، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، منها أكثر من 285 كيلوجرامًا من الحشيش، و31 كيلوجرامًا من البانجو، و38 كيلوجرامًا من الآيس، و33 كيلوجرامًا من الاستروكس، و26 كيلوجرامًا من الهيروين، و22 كيلوجرامًا من الشابو، و14 كيلوجرامًا من الهيدرو، و13 كيلوجرامًا من البودر، و650 جرامًا من الكوكايين، و122 جرامًا من زيت الحشيش، بالإضافة إلى 19 أمبولًا مخدرًا و11940 قرصًا مخدرًا.

وجرى ضبط 289 قطعة سلاح ناري بحوزة 289 متهمًا، شملت رشاشًا، و41 بندقية آلية، و59 بندقية خرطوش، و14 طبنجة، و174 فردًا محليًا، و809 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و40 خزينة متنوعة، بالإضافة إلى ورشة لتصنيع وبيع وإصلاح الأسلحة النارية، و223 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85223 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهمًا ارتكبوا 27 حادثًا متنوعًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا، و22 متهمًا بأعمال البلطجة، و271 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 21 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 23621 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 64 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن.