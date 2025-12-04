ضبط متهم بإدارة مخزن للأدوية المهربة في القاهرة

ضبط متهم بإدارة مخزن للأدوية المهربة في القاهرة

ضبط متهم بإدارة مخزن للأدوية المهربة في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل بمخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، بعد تورطه في حيازة كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المخزن وضبط العامل، وعُثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية المهربة، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض ترويجها، بالاشتراك مع مالك المخزن، الذي يجري ضبطه حاليًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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