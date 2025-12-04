رئيس الوزراء يتفقد وحدات «بيتك في مصر» بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدات مبادرة «بيتك في مصر» بأبراج حسن علام بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، خلال جولته التفقدية بالمدينة اليوم.

وفور وصوله، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، نموذجاً لوحدة سكنية من وحدات مبادرة «بيتك في مصر» بالطابق الـ20 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية للاطمئنان على جودة التنفيذ والتعرف على موقف سير الأعمال.

المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» تشمل 5055 وحدة سكنية

وعقب تفقده الوحدة السكنية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد أن المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» تشمل 5055 وحدة سكنية تضم وحدات وفيلات سكنية مُقامة بـ9 مدن منها العلمين الجديدة وتحديدا الأبراج الشاطئية، مع وجود منظومة دفع ميسرة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، وأوضح أن منطقة الأبراج الشاطئية تضم 23 برجاً.

أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني لـ15 برجاً من الأبراج الشاطئية، إذ جرى الانتهاء من الأعمال بالعديد من الوحدات، وجار الانتهاء من باقي الأعمال، لافتاً إلى أن المستهدف تسليم الوحدات المباعة قبل 30 يونيو 2025.

تسليم الوحدات قبل 31 مارس 2026

أضاف المهندس شريف الشربيني أن هناك 3 أبراج أخرى جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لها، وجار استكمال أعمال التشطيبات، إذ من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال وتسليم الوحدات قبل 31 مارس 2026.

أوضح وزير الإسكان أن 18 برجاً شاطئياً تتضمن نحو 6300 وحدة سكنية، إضافة إلى 759 وحدة تجارية، فيما يجري تنفيذ 5 أبراج أخرى «أبراج مارينا» من إجمالي 7 أبراج في مرحلة الهيكل الخرساني بإجمالي 2648 وحدة.