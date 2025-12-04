ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بعد تورطه في مزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على بندقيتين خرطوش، طبنجة، 7 فرد محلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.