ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة في جنوب سيناء بحوزته 3 أطنان حشيش

ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة في جنوب سيناء بحوزته 3 أطنان حشيش

ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة في جنوب سيناء بحوزته 3 أطنان حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية شديدي الخطورة، بعد تورطهم في جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء. وعُثر بحوزتهم على 3 أطنان من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ثلاث سيارات نقل وسيارة ملاكي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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