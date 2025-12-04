كل ما تريد معرفته عن طقس قداس سبت لعازر.. احتفلت به الكنيسة اليوم

ترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم قداسات سبت لعازر، وهو اليوم السابق لأحد الشعانين، استعدادًا للدخول في أسبوع الآلام الذي ينتهي بالاحتفال بسبت النور يوم 19 أبريل الجاري، ثم الاحتفال بعيد القيامة.

قداس سبت لعازر في الإيبارشيات

ترأس اليوم صلاة القداس الإلهي، الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي، بكاتدرائية القديس العظيم مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي، وشارك نيافته في صلاة القداس بعض من أباء كهنة الكنيسة.

كما ترأس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، القداس الإلهي، اليوم، بكنيسة الملاك ميخائيل بهتيم. وأثناء صلوات القداس، قام نيافته بسيامة شمامسة برتبة "ابصالتس" (مرتّل) وتدشين أواني مذبح جديدة للخدمة. كما ألقى نيافته عظة روحية لشعب الكنيسة، وشارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة.

طقس قداس سبت لعازر

وحول طقس قداس سبت لعازر، قال القس يوساب عزت كاهن كنيسة الانبا بيشوي بالمنيا الجديدة وأستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكلية الاكليريكية، لـ«الوطن» إن سبت لعازر يصلى بالطقس السنوى المعتاد إذ يرفع البخور كالمعتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة تقال أرباع الناقوس الخاصة بسبت لعازر بعد الربع الخاص بالقديسة العذراء مريم (والأرباع هي جمع «رُبع» والربع في المصطلح الكنسي القبطي هو فقرة قبطية ملحنة مقسمة إلى أربعة إستيخونات أو شطرات)، ثم تقال أوشية الراقدين، متابعا تقال الذكصولوجية أي تسبحة الخاصة بسبت لعازر، كما يقول الكاهن إفنوتي ناي نان هو لحن في الكنيسة، ثم تقرأ النبوات لا تقال الطلبة ولا تعمل ميطانيات، ثم تقال أوشية الإنجيل ويقرأ الإنجيل ومرد الإنجيل الخاص به - ثم الختام السنوي

واختتم عزت حيثه عن طقس قداس سبت لعازر قالئلا« تصلى مزامير الثالثة والسادسة يقدم الحمل وتقال الليلويا فاي بيه بي، ويقال مرد الإنجيل الخاص به ثم يصلى القداس كالمعتاد سنوى وتقال القسمة السنوية، يقال في التوزيع بعد المزمور الـ150».